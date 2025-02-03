С начала 21 века цены в России выросли в восемь раз

В России с начала 21 века цены на товары и услуги выросли в восемь раз. Это следует из данных Росстата, сообщает «Российская газета».

«По состоянию на январь 2025 года накопленная инфляция в России превысила 700%. В случае исполнения прогноза ЦБ (6,8%) к декабрю она достигнет 780% за счет сложного процента: товар, стоивший в начале 2001 года десять руб. (например, бутылку молока), в конце текущего года будут продавать за 88 руб. В итоге к концу первой четверти XXI века цены вырастут в среднем почти в девять раз», ‒ пишет издание.

Кроме того, с 2001 года в России увеличилась стоимость куриного мяса: оно подорожало в четыре раза, поднявшись с 57 до 227 рублей за кг. Цена десятка яиц возросла в шесть раз ‒ с 19 до 117 рублей, цена сливочного масла в 17 раз ‒ с 14 до 224 рублей за 200 грамм.