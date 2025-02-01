Перевод пенсий на цифровые рубли – фейк

Сообщения о якобы обязательном переводе пенсионных выплат в цифровые рубли не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, распространяемая информация — это фейк, противоречащий государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсий. «Проект цифрового рубля еще тестируется, и доступ к этой валюте ограничен», — пояснил депутат.

Гаврилов напомнил, что пенсионные выплаты — это не просто денежные переводы, а часть государственной социальной политики, которая должна учитывать разные экономические и технологические условия граждан. В настоящее время пенсионеры могут выбирать удобный способ получения выплат: наличными, на банковский счет, через почтовое отделение или с доставкой на дом почтальоном.

Депутат подчеркнул, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли означал бы ограничение выбора и создал бы социальное напряжение, особенно для тех, кто проживает в населенных пунктах с низким уровнем цифровой инфраструктуры и ограниченным доступом к банковским сервисам.

Он также добавил, что в России фиксируют появление фейковых ресурсов, предлагающих стать обладателями цифрового рубля. В связи с этим Гаврилов призвал граждан проявлять осторожность и не поддаваться на уловки мошенников.