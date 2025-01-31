Россияне жалуются на сбой в работе оператора связи и интернета

Сегодня, 31 января, в России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. Большинство пользователей жалуются на Ростелеком: у жителей Чувашской Республики, Нижегородской, Мурманской и Ульяновской областей отсутствует домашний интернет и телевидение, сообщает 86.ru.

Возможной причиной произошедшего может стать сбой на инфраструктуре Ростелекома, указал Роскомнадзор в разговоре с РИА Новости.

«С 10:45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО «Ростелеком». По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи», – говорится в сообщении.