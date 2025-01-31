Росстат прогнозирует рост рождаемости после 2027 года

В России абсолютное число рождения детей снизилось до показателей 2000 года, когда число новорожденных было одним из самых низких за современную историю страны. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, передает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», – рассказал Фисенко.

Он утверждает, что это связано с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой.

Виктор Фисенко отметил, что, согласно прогнозам Росстата, интенсивность деторождения начнет расти особенно быстрыми темпами после 2027 года. Ожидается, что с 2030-х годов увеличится и абсолютное число рождений. Это будет связано с ростом числа женщин репродуктивного возраста в 2030-2040-х годах, что должно позитивно отразиться на уровне рождаемости в стране.

Напоминаем, в Югре снизилась рождаемость и увеличилась смертность в 2024 году.