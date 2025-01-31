В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли листерию

Россельхознадзор нашел листерию в мясе птицы казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы. Особенно она опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.

«Лабораторные исследования мяса птицы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору Алтайском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в текущем году», – передает ведомство.

Россельхознадзор оповестил получателей товара об изъятия партии мяса из оборота, а также ввел в отношении продукции Макинской птицефабрики усиленный лабораторный контроль.

Отметим, что в продукции Макинской птицефабрики неоднократно выявляли нарушения.

«Учитывая факты неоднократного выявления листерии и сальмонеллы в мясе птицы предприятиям Республики Казахстан ТОО «Восток Бройлер», АО «Усть-Каменогорская ПТФ», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «КазГерКус» Россельхознадзором изменен статус в Реестре предприятий Таможенного союза («усиленный лабораторный контроль» и «временно ограничен»)», – добавили в федеральной службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 тысяч населения.