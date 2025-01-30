Певица Лолита будет обращаться в СК после отмены концертов и угроз в ее сторону

Певица Лолита Милявская планирует обратиться в СК РФ из-за отмены ее концертов и угроз, которые поступают ей и слушателям. Об этом артистка рассказала корреспонденту ТАСС.

«Это большая месть за то, что не удалось сорвать концерт в городе Ярославль. И в отместку они пообещали, что теперь будут срывать мне концерты везде, где это возможно. А возможно стало в двух городах, они запугали работников дворцов культуры, с которыми у нас были заключены договора», ‒ пояснила певица.

По словам Милявской, все заявления с просьбой отменить ее концерты были написаны «по методичке». Сотрудники полиции получали их «по 40 в день только с разными фамилиями».

Помимо этого, в адрес Лолиты поступали угрозы физической расправы и запугивания по отношению к ее слушателям, якобы «тех, кто придет на концерты, признают иноагентами и забьют».

«Понятно, что я вместе с моим адвокатом буду обращаться в правоохранительные органы, потому что здесь, во-первых, не просто нарушение закона, это становится опасным для жизни. И не только для меня, но и для зрителей», ‒ пояснила Милявская.

Также, артистка рассказала, что на одном из концертов в Санкт-Петербурге неизвестные достали черно-желтые знамена и смешались с толпой зрителей. Из-за этого команда Лолиты вызвала сотрудников ОМОН.