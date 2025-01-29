Дважды в день самолеты будут летать между Тюменью и Ханты-Мансийском

Авиакомпания Utair увеличила частоту полетов по маршруту Ханты-Мансийск – Тюмень. Теперь рейсы выполняются дважды в день.

«Вылет из Ханты-Мансийска по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам − в 05:05 и 19:10, по четвергам и воскресеньям — в 05:05 и 21:20. Вылет из Тюмени ежедневно − в 07:35 и 22:20», − сообщила авиакомпания в соцсетях.

Время в пути – 1 час 35 минут. Стоимость билетов начинается от 6 400 рублей.

Utair также выполняет рейсы из Ханты-Мансийска в Белоярский, Екатеринбург, Москву, Нижневартовск, Омск, Урай и Уфу.