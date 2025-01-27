В России хотят ввести тесты на генетические риски для будущих родителей

Президент России Владимир Путин поручил предоставить идеи о разработке и применении генетических тестов для будущих родителей. Они помогут оценить риски наследственных заболеваний у детей, говорится на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», ‒ указали в сообщении.

Глава государства будет ожидать предложения от правительства РФ и региональных властей до 15 мая 2025 года.