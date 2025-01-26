В России расширили меры социальной поддержки для семей

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, посвященного вопросам социальной поддержки семей. Об этом сообщили в группе «Кремль. Новости» во «ВКонтакте».

С 1 января 2025 года женщинам, получившим с 2022 года звание «Мать-героиня», предоставят социальные гарантии, аналогичные тем, что получают Герои Труда.

Также запланировано увеличение пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения – оно должно соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе.

Кроме того, дополнительно поручено:

– обеспечить скидку не менее 50% на авиабилеты для детей до 12 лет на рейсах внутри РФ.

– представить предложения по повышению доступности групп продленного дня в школах и снижению стоимости поездок на такси для многодетных семей.

– актуализировать порядок медицинских осмотров и диспансеризации, добавив перечень обследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы.

Полный текст поручений опубликован на сайте Кремля.