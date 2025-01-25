Мигрантам ужесточили получение разрешения на временное проживание в России

Сегодня, 25 января, в России вступает в силу закон, меняющий условия для получения мигрантам разрешения на временное проживание (РВП) по браку. Теперь иностранцам нужно будет прожить в официальном союзе с гражданином РФ минимум три года, сообщает «Парламентская газета».

«Иностранцу нужно будет прожить минимум три года в браке с гражданином России, чтобы получить разрешение на временное проживание вне квоты. Предполагающий это закон от 26.10.2024 N 358-ФЗ вступает в силу 25 января. Законодатели рассчитывают, что новые нормы сделают бесполезными фиктивные браки для приобретения миграционного статуса», – указали в сообщении.

Помимо этого, вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак можно получить спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.