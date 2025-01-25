МВД предупредило россиян о вирусе Mamont в Telegram

Российских пользователей Telegram предупредили о распространении вредоносного ПО через приложение. Мошенники присылают в мессенджере файл в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы присутствует жертва, сообщило УБК МВД России в своих соцсетях.

«Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением «.apk». Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих. Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла. При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont», – говорится в сообщении.

Вирус Mamont может считывать ваши push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, он может автоматически пересылать вредоносный файл всем контактам в мессенджере. Россиянам рекомендуют ни в коем случае не открывать файл, от кого бы он ни пришел.