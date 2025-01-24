Более 33 тыс. единиц продукции выпустил Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» в 2024 году изготовил более 33 тыс. единиц продукции на общую сумму 4,6 млрд рублей, что в сравнении с предыдущим аналогичным периодом на 600 млн рублей больше.

С начала 2024 года на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 5,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 7,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 311 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 4,5 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. За отчетный период Тюменский РМЗ переработал 8 тыс. тонн металлопроката.

Завод изготовил четыре станции очистки производственно-дождевых сточных вод и одну станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Продукция поставлена на производственные объекты организаций системы «Транснефть».

В целях освоения новых видов изделий на заводе внедрены новейшие технологии, в том числе в рамках реализации корпоративной программы импортозамещения и энергоэффективности. Среди них - технология термической обработки заготовок валов из стали. Равномерную твердость заготовки вала магистрального насоса позволила обеспечить внедренная технология изготовления валов со ступенчатой предварительной токарной обработкой заготовок перед проведением объемной закалки.

В 2024 году специалисты завода разработали конструкторскую документацию, провели технологическую подготовку производства и изготовили такие новые виды продукции, как роторы со специальными напорно-энергетическими характеристиками для магистральных насосов отечественного и импортного производства, в том числе для нужд Каспийского трубопроводного консорциума, торцовые уплотнения для магистральных, подпорных и вспомогательных насосов, а также сварные корпуса и комплектующие электродвигателей.

Завершены работы по освоению производства продукции в рамках выполнения опытно-конструкторских работ: гидродинамические самоустанавливающиеся подшипники для комплектации электродвигателей и насосных агрегатов.

Тюменский РМЗ ведет непрерывную работу по расширению станочного парка. Так, в прошлом году введен в эксплуатацию пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ, вакуумная печь для спекания релитовых пар трения. Обновлены сверлильные станки на магнитном основании и кромкофрезерные машинки. Приобретены три токарных станка с ЧПУ.

По поручению ПАО «Транснефть» Тюменский РМЗ в 2024 году получил лицензию на право конструирования оборудования для объектов атомной энергетики. Одним из дальнейших векторов развития производства станет право изготовления данной продукции.

В 2024 году внешним сертификационным органом проведён повторный инспекционный аудит системы менеджмента качества. В очередной раз аудиторы отметили высокую культуру производства, постоянное совершенствование технологий, использование современного оборудования, активную работу с молодыми специалистами.