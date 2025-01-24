Газпром хочет поднять цены на газ в несколько раз

В России цены на газ должны достичь уровня, который позволит финансировать проекты газификации и реализовывать крупные инвестиционные проекты. Об этом заявил начальник отдела ПАО «Газпром» Алексей Сахаров, передает «Интерфакс».

По его словам, текущие оптовые тарифы не покрывают необходимых затрат на поддержание и развитие газовой инфраструктуры.

«Текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей, что не может не сказаться в долгосрочной перспективе на надежности газоснабжения и усложняет принятие инвестиционных решений по развитию газификации и реализации других важных инфраструктурных проектов», – заявил Сахаров.

Он также отметил, что в настоящее время транспортировка тысячи кубометров газа на 100 километров обходится независимым производителям в среднем в 65,2 рубля, тогда как фактическая себестоимость достигает 109 рублей. Для финансирования новых проектов тариф, по его мнению, должен быть увеличен примерно до 170 рублей.