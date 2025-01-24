В 2025 году в школьной программе появится изучение современных патриотических песен

С 1 сентября 2025 года школьники 1-8 классов могут начать изучение патриотических песен современных авторов на уроках музыки. В учебную программу войдут композиции заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ Олега Газманова. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, передают РИА Новости.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», – заявил Колунов.

Министерство просвещения поддержало инициативу депутата. Для внесения изменений в учебную программу уже создана экспертная группа, в которую вошли методисты, авторы учебников и музыканты.