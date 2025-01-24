Роспотребнадзор Петербурга обнаружил омывайку с превышением метанола в 722 раза

На территории Санкт-Петербурга выявили несколько опасных стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. Так, в омывайке «Nord ULTRA», произведенной в Пушкинских Горах, находится значительное количество метанола – его показатель составил 36,1%, что в 722 раза превышает норму, говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

Помимо этого, есть еще две опасные омывайки:

«GLEID UNLIMITED», производитель ООО «Комторг», Тульская область – метанола в ней 17,55%, что в 351 раз выше нормы;

«Gleid PROFESSIONAL», производитель ООО «Акватрейд», Рязанская область – показатель метанола составил 30,6%, что в 612 раз выше нормы.

«Управлением в адрес продавцов опасной продукции, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, выданы предписания об ее изъятии и уничтожении. Информация о выявлении опасной продукции для принятия мер направлена в управления Роспотребнадзора по субъектам РФ по местонахождению изготовителей и в правоохранительные органы. Согласно представленной информации производители ООО «Гарант», ООО «Акватрейд», ООО «Комторг» по указанным адресам деятельность не осуществляют», – указали в сообщении.

Также россиянам напомнили, что в современных стеклоомывающих жидкостях для автомобилей используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Любую омывайку следует покупать только в установленных местах торговли.