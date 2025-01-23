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​Минтруд: в страховом стаже россиян будут учитывать все отпуска по уходу за ребенком

В России предложили учитывать в страховом стаже весь отпуск по уходу за ребенком

​Минтруд: в страховом стаже россиян будут учитывать все отпуска по уходу за ребенком
Фото: Минтруд России / vk.com

Минтруд подготовил законопроект, который предлагает учитывать в страховом стаже родителей все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Проект уже опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов, говорится на сайте Минтруда РФ.

«Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии», – рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Помимо этого, законопроектом предлагается расширить меры поддержки многодетным матерям, которым присвоено звание «Мать-Героиня». Для них будет установлена ежемесячная выплата, как и Героям Труда. Сейчас выплата составляет 31,9 тыс. рублей в месяц. Ее размер ежегодно индексируется 1 апреля.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 334, комментариев: 0
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