В машине известного актера Гоши Куценко нашли изрезанную женщину

В Москве во дворе дома на Кутузовском проспекте обнаружили тело женщины со множественными ножевыми ранениями. Погибшую нашли в припаркованном автомобиле, который, как оказалось, принадлежит заслуженному артисту России Гоше Куценко, передает SHOT.

«Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле – множество ножевых ранений. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет», – передают в источнике.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, ранее судимый за убийство, изнасилование, разбой, угрозы и другие преступления. Мужчина признался, что убил знакомую во время ссоры, а затем спрятал тело в ближайшем незапертом автомобиле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится под контролем прокуратуры.