Завод в Санкт-Петербурге возобновил производство популярных моделей Kia

На заводе «АГР» в Санкт-Петербурге снова начали собирать автомобили Kia Rio и Rio X, теперь выпускаемые под брендом Solaris. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

«В конце декабря завод АГР Петербурге начинает потихоньку собирать KIA Rio, седаны и «кроссы», которые теперь называются Solaris KRS и Solaris KRX. Наши источники на заводе говорят о двух десятках кузовов седанов, изготовленных на сегодняшний день (готовых машин пока не сделали ни одной). Петерформ отгрузил 120 кузовных комплектов KRS и 60 комплектов «кроссов» KRX. Официально, сборка KIA стартует 20 января. Сборка Креты завершилась 25 декабря», – говорится в посте.

Предприятие, ранее принадлежавшее Hyundai, уже выпустило несколько десятков машин. В ближайшее время планируется сборка еще 120 седанов KRS и 60 хэтчбеков KRX, для которых уже поступили кузовные комплекты.