Врачи предупреждают, что крещенские купания могут быть опасны для здоровья

Традиция окунаться в прорубь на Крещение не имеет отношения к религии и не ведет к прощению грехов, заявил настоятель самарского храма святой мученицы Татианы иеромонах Герасим, передает kp.ru.

«Существует совершенно необоснованное мнение у некоторых людей, что погружением в воду на Крещение смываются грехи. Конечно же, это не так. Прощение грехов можно получить только в таинстве исповеди. Сделать это каким-то другим способом совершенно невозможно. Можно сколько угодно нырять в какие угодно водоемы, произносить какие угодно слова, в какой угодно день, это не принесет никакой пользы. Не смываются грехи просто механическим погружением в воду в праздник Крещения Господня», – заявил иеромонах.

Кроме того, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец отметил, что купание в проруби также не имеет отношения к укреплению здоровья и закаливанию.

«Купание в проруби это не о здоровье, не о закаливании от слова совсем. Существует два поражающих фактора: экстремальное переохлаждение, которое одновременно воздействует на сердечно-сосудистую и на дыхательную системы (одновременная перегрузка может привести к очень тяжелым последствиям), и переохлаждение внутренних органов», – сказал врач.

Он также сравнил погружение в ледяную воду с экстремальными увлечениями, подчеркнув, что врачи не рекомендуют подобные практики.