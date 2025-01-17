Россиянам предложили отдыхать меньше, но чаще

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил уменьшить число выходных в новогодние праздники до пяти дней. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также отметил, что длительные каникулы с 31 декабря часто приводят к росту числа травм и заболеваний.

«С 31-го числа количество травм возрастает и увеличивается число обострений панкреатитов после жирной вкусной еды. На майские то же самое», – сказал депутат.

По словам Башанкаева, длинные выходные нецелесообразны «по медицинским ощущениям». Он предложил заменить долгие каникулы на несколько коротких – по три-пять дней.