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​Путин назвал претендентов на звание «Город трудовой доблести»

Салехарду предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

​Путин назвал претендентов на звание «Город трудовой доблести»
Фото: kremlin.ru

Еще нескольким городам России, включая Курган и Салехард, предложили присвоить звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин вчера, 15 января, на заседании российского оргкомитета «Победа».

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из этих городов и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом ‒ это Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма. Многое сделал для помощи фронту Салехард ‒ наш город на полярном круге», ‒ заявил Владимир Путин.

По словам президента Российской академии наук Геннадия Красникова, почетное звание «Город трудовой доблести» ‒ это знак признания больших заслуг наших предшественников в достижении Великой Победы. В 2024 году в Российскую академию наук поступила 31 заявка из 19 субъектов РФ семи федеральных округов на присвоение этого звания городам.

«Наши ученые-историки, члены отделений историко-филологических наук Академии провели большую экспертную работу, в результате которой 27 заявок получили положительное заключение. Из этих 27 заявок хотел бы остановиться на семи претендентах. Это Курган, Верхняя Пышма, Миасс, Ишимбай, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард», ‒ указал Красников.

В годы Великой Отечественной войны предприятия названных городов награждались красными знаменами Государственного комитета обороны.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 344, комментариев: 0
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