Жительница Москвы отравилась квашенной капустой, купленной в «Магните»

В Москве девушка получила сильное отравление. По ее мнению, причиной стала квашенная капуста из магазина «Магнит». Об этом москвичка рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

«Жительница Москвы рассказала, что накануне купила батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту в «Магните» по адресу улице Уточкина, 7к2. Девушка съела бутерброд, капусту и отхлебнула чуть-чуть рассола. Следующее утро, по ее словам, началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. К симптомам, как рассказала покупательница, добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль», ‒ сообщил источник в своих соцсетях.

Врачи диагностировали отравление. По словам девушки, сейчас у нее по-прежнему небольшая температура и диарея. Покупательница проходит лечение амбулаторно.