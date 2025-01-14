В России нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц для максимального размера пенсии

С 1 января 2025 года в России подорожали пенсионные баллы. Теперь в течение года максимально можно получить десять таких баллов. Для этого россиянам нужно зарабатывать 2,7 млн рублей, то есть месячная зарплата должна составлять 230 тыс. рублей, сообщает «Комсомольская правда».

«Суть пенсионной формулы в том, что на пенсию мы копим не рубли, а коэффициенты. Их для простоты еще называют баллами, зависят они от наших зарплат. За год можно получить максимум десять баллов. <…> Чтобы записать на свой личный счет максимальное число баллов, в 2025 году нужно будет заработать 2 млн 759 тысяч рублей. Делим на 12. Получается примерно 230 тысяч рублей в месяц», ‒ говорится в сообщении.

Так, один балл «стоит» примерно 23 тыс. рублей в месяц. Например, при месячной зарплате в 100 тыс. рублей россиянин получит в 2025 году чуть более четырех баллов.