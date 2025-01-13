Центробанк назвал заморозку вкладов ударом по финансовой стабильности страны

Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и подчеркнул, что подобные действия подорвали бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Об этом говорится в телеграм-канале ЦБ.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам», – передают в источнике.

Банк России подчеркнул, что заморозка вкладов и ограничение доступа граждан к своим средствам приведут к утрате доверия к банкам, что лишит их возможности кредитовать экономику.