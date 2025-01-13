Когда и как в России отмечают Старый Новый год

С 13 на 14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год ‒ праздник, который дает еще одну возможность собраться всей семьей и провести время в теплой атмосфере. Многие выбирают этот день, чтобы отпраздновать с теми, с кем не получилось встретить Новый год 1 января.

Старый Новый год сопровождается народными традициями и приметами. Например, считается, что в этот день нельзя выносить мусор, чтобы не утратить счастье и благополучие. Также важно избегать ссор и грубых слов, так как праздник совпадает с церковными датами ‒ Обрезанием Господним и днем святителя Василия Великого.

Согласно народным поверьям, давать деньги в долг в этот день не рекомендуется, иначе весь год придется бороться с финансовыми трудностями. Однако возвращение долгов, наоборот, сулит денежное благополучие в будущем.