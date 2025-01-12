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​Контрабанда с привкусом какао: жители Тюмени пытались провезти 256 плиток дубайского шоколада

Тюменские таможенники изъяли 56 кг дубайского шоколада

​Контрабанда с привкусом какао: жители Тюмени пытались провезти 256 плиток дубайского шоколада
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Тюменской таможни изъяли более 56 килограммов дубайского шоколада, общей стоимостью 940 тысяч рублей. Нарушителями оказались двое местных жителей, прибывших рейсами из ОАЭ.

«Один из них пытался ввезти 72 плитки шоколада «Fex DUBAI CHOCOLATE» и «Fix DESSERT CHOCOLATE», второй перемещал 184 плитки «Fix DESSERT CHOCOLATE», – рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Оба признались, что сладости планировали продать, однако подавать декларации на товар они не собирались.

По факту недекларирования товаров возбуждено два дела об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Суд уже вынес решение по одному из дел: 72 плитки шоколада конфискованы. Материалы по второй партии находятся на рассмотрении.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 356, комментариев: 0
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      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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            string(9) "afterSave"
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        }
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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