Авиакомпании России обязали размещать детей вместе с родителями

До 14 января вступит в силу норма об обязательном размещении детей рядом с родителями на борту самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр уточнил, что изменения уже внесены в общие правила перевозок пассажиров, грузов и почты. Документ будет зарегистрирован в Минюсте до указанной даты.

Кроме того, с 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на внутренние рейсы для детей до 12 лет. Уже с 1 января 23 крупнейшие авиакомпании, на долю которых приходится более 95% всех перевозок в стране, начали предоставлять такие скидки.

«По состоянию на 9 января перевезено более 260 тыс. детей, а до конца января продано более 870 тыс. билетов», – передает Минтранс.

Скидка распространяется на все внутренние направления, кроме бизнес-класса.

Редакция siapress.ru направила запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, чтобы узнать подробнее об этих изменениях, но к моменту публикации не получила ответа.

Ранее многодетная мать из Сургута во время обсуждения итогов года обратилась к президенту России с жалобой на высокую стоимость авиабилетов.

Позже Utairанонсировала акцию «Новогодний подарок для семей из Сургута», благодаря которой 17 обратившимся многодетным семьям предоставили билеты со 100% скидкой. Авиакомпания также сделала подарок семье сургутянки после ее обращения к президенту.