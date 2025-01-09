В Минздраве Саратова рассказали, как плавно войти в рабочий ритм после отдыха

Министерство здравоохранения Саратовской области дало рекомендации, как плавно включиться в рабочий ритм после праздников, передает сайт «Саратов 24».

Если вы отдыхали вдали от дома, эксперты советуют возвращаться хотя бы за день до первого рабочего дня. Это даст возможность разобраться с бытовыми делами, восстановить режим сна и войти в рабочий ритм. Адаптация сна после праздников может занять до трех дней.

На работе важно делать небольшие перерывы, чтобы избежать перенапряжения. Не забывайте радовать себя приятными мелочами за выполнение задач, чтобы поддерживать мотивацию. Старайтесь не задерживаться на работе без крайней необходимости.

Особое внимание стоит уделить отношениям с коллегами. Поддержание хорошей атмосферы в коллективе положительно сказывается не только на рабочем процессе, но и на общем состоянии человека.