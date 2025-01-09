Частным клиникам в России станут присуждать звезды, как отелям

В России предложили оценивать работу частных клиник и присуждать им звезды или рейтинговые буквенные обозначения. Создавать такую методику оценки будут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

«С помощью звезд или баллов также можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широта перечня предоставляемых услуг и многое другое», ‒ рассказал изданию член комитета СФ по регламенту Олег Земцов.

Инициативу предложили из-за роста числа жалоб россиян на частные клиники: за девять месяцев 2024 года их количество составило почти 14 тысяч, подсчитали в «Общественной потребительской инициативе» на основе официальной статистики.