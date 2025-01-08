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​В Росреестре опровергают утечку данных из ЕГРН

Утечка данных из ЕГРН не подтверждена

​В Росреестре опровергают утечку данных из ЕГРН
Фото: ru.freepik.com

Вечером, 7 января, во многих телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что хакеры взломали Росреестр и выкачали из него 1ТБ данных. Как утверждается, в сеть выложили архив, содержащий ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС и названия компаний. Ведомство это не подтверждает.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов», – сообщили в Росреестре.

Ранее компания Metro заявила о возможной утечке базы данных клиентов.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 228, комментариев: 0
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