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​СИА-ПРЕСС 2024. Слово года. Ловим вайб

Самым популярным словом года снова стал англицизм

​СИА-ПРЕСС 2024. Слово года. Ловим вайб
Фото: freepik.com

Несмотря на активные попытки искоренить англицизмы из русского языка, они проникают в нашу речь, становясь частью повседневного общения. Ярким примером этой тенденции стал выбор слова года по версии портала «Грамота.ру». Им оказался «вайб», собравший 256 голосов и обогнавший своих конкурентов с большим отрывом.

«Вайб» ‒ это ощущение, выражающее атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, исходящее от человека, места или события. Сегодня в интернете, в молодежном сленге и в современных песнях мы постоянно встречаем фразы «плюс вайб» или «минус вайб», «вайбовый» и «повайбить». Лингвисты «Грамоты.ру» отмечают, что слово появилось в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году оно пережило настоящий взлет популярности, вырвавшись за пределы молодежных субкультур и став понятным практически каждому.

Но «вайб» не единственный, кто пробился в лидеры. Второе место занял «скуф» с 229 голосами, а третье – «прилет» со 124 голосами. «Скуф» – это некий антигерой нашего времени, образ мужчины, уставшего от жизни, потерявшего интерес к себе и окружающему миру. «Прилет» в свою очередь является отголоском суровой реальности, вызывая ассоциации с чем-то нежеланным и болезненным.

«Прилет», «скуф», «вайб»: зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда», ‒ охарактеризовал тройку лидеров голосования руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

Кстати, в экспертном голосовании приняли участие более четырехсот филологов из городов России. Помимо тройки победителей, в список претендентов на звание «Слово года» вошли и другие, не менее интересные слова: «инсайт», «сап», «осознанность», «нарратив», «абьюз», «аскеза», «нормис» и «пов».


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Сегодня в 16:47, просмотров: 226, комментариев: 0
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