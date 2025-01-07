Российские вузы начнут переходить на новую систему образования

Российские университеты начнут переход на новую систему образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проект подразумевает замену бакалавриата базовым высшим образованием, а магистратуры – специализированным.

Студенты, обучающиеся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Напоминаем, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, – усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность», – ранее заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Между тем, ранее сообщалось, что новая модель высшего образования вступит в силу уже в этом году.