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​Опаснее COVID-19: в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека

​Опаснее COVID-19: в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека
Фото: freepik.com

В Китае провели анализы респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, которые дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Результаты анализа показали, что острые респираторные инфекционные заболевания сейчас активно распространяются внутри страны. Особенно увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше.

«В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало, отмечал портал», – пишет издание РБК.

В настоящее время не создали противовирусных препаратов для лечения этого вируса, при заболевании можно назначить лишь поддерживающую терапию.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 366, комментариев: 0
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