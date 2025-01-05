С 5 февраля МВД получит право выдворять иностранцев из РФ

Должностные лица МВД России смогут выдворять иностранцев и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля, когда соответствующий закон вступит в силу. Об этом сообщает издание ТАСС.

«По действующим до 5 февраля нормам, административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пределы РФ как мера административного наказания могла назначаться судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностными лицами погранслужбы. Теперь административное выдворение смогут назначать и сотрудники МВД», – указали в сообщении.

Принимать решения о выдворении смогут: начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, а также руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

«Кроме того, за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители», – добавили в ТАСС.

Так, иностранцев выдворят за несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания либо проживания в РФ. Обжаловать постановление о выдворении нарушители смогут через суд в течение десяти дней с момента его получения. Подпись на постановлении подтверждает, что оно получено.