В июле тарифы ЖКХ в РФ вырастут на 12 процентов

С 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы ЖКХ. В среднем по стране они увеличатся на 12 процентов, рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в разговоре с изданием «Российская газета».

«Летом текущего года, с 1 июля, пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В среднем по России они вырастут на 12%», – указал депутат.

По его словам, это повышение было заложено в федеральный бюджет на 2025-2027 годы. Соответствующий закон Госдума приняла в декабре 2024 года.

«Процент, который я называю, является усредненным по стране, а окончательная цифра зависит от региональных комитетов: в одних регионах она может оказаться выше, в других – наоборот, ниже», – пояснил Сергей Колунов.

Повышение тарифов ЖКХ связано с ростом инфляции, которая в текущем году составила почти десять процентов, а также с необходимостью продолжения обновления коммунальной системы, закупки расходников, выплаты зарплат и другое.