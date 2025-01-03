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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША

    02 января в 16:19
    855 0
  • Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%

    Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%

    Сегодня в 16:30
    261 0
  • В 2025 году в Сургуте появится новое креативное пространство

    В 2025 году в Сургуте появится новое креативное пространство

    Сегодня в 15:40
    269 0 
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Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%

Сон более девяти часов может увеличить вероятность инсульта

Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%
Фото: freepik

Ученые из Исландии обнаружили, что сон длительностью более девяти часов в сутки может увеличить риск инсульта на 85%. Результаты исследования опубликовали в журнале Neurology, пишет Газета.Ru.

«Исследование было основано на данных другого крупного проекта под названием Nordic Health Research. Оно охватило около 32 тысяч человек без серьезных заболеваний, средний возраст которых составил 62 года», – передают в источнике.

На протяжении шести лет специалисты наблюдали за участниками, изучая их режим сна и историю болезни. Оказалось, что у тех, кто спал дольше девяти часов или дремал днем более 90 минут, риск инсульта был на 85 процентов выше по сравнению с теми, кто спал в пределах семи-восьми часов.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 262, комментариев: 0
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