Новый взгляд на легендарный роман Михаила Булкагова «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита», снятый режиссером Михаилом Локшиным, представляет собой новую интерпретацию классического романа Михаила Булгакова.

Сюжет переносит зрителя в Москву 1930-х годов, где писатель сталкивается с цензурой и преследованиями из-за своей пьесы о Понтии Пилате. Вдохновленный поддержкой Маргариты, он начинает работу над новым романом, в котором реальность и вымысел переплетаются, а Воланд вершит правосудие в столице. Немецкий актер Аугуст Диль, который ранее снимался в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», очень органичен в роли главного мистического персонажа.

Фильм получил положительные отзывы критиков.

«В это почти невозможно поверить: наконец-то роман, настолько не поддававшийся экранизациям, что поговаривали о проклятии, обрел не просто достойное, а удачное, совершенно неожиданное кинопрочтение», – заявил критик Антон Долин.

Визуальные эффекты и художественное оформление фильма заслуживают особого внимания. Декорации и костюмы воссоздают атмосферу Москвы 1930-х годов.

«Мастер и Маргарита» стал значимым событием в российском кинематографе, собрав более двух миллиардов рублей в прокате.

КСТАТИ. Бюджет фильма составил 1,2 млрд рублей, а за первые две недели проката кинокартина собрала более 1 млрд рублей.