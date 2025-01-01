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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША

    02 января в 16:19
    784 0
  • Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%

    Ученые: долгий сон может увеличить риск инсульта на 85%

    Сегодня в 16:30
    104 0
  • В 2025 году в Сургуте появится новое креативное пространство

    В 2025 году в Сургуте появится новое креативное пространство

    Сегодня в 15:40
    155 0 
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Тюменские власти повысили плату за парковку в самых загруженных частях города

В Тюмени повышают цены на платные парковки

Тюменские власти повысили плату за парковку в самых загруженных частях города
Фото tumentoday.ru

В Тюмени с 2025 года увеличится стоимость платных парковок на самых загруженных участках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тарифы вырастут с текущих 20–50 рублей в час до 25–75 рублей в час. При этом изменения коснутся не всех парковок: 85–90% мест останутся с прежними тарифами. Повышение стоимости затронет только те участки, где загрузка превышает 90%.

Самой популярной платной парковкой среди автовладельцев остается участок на улице Ленина, в районе городской администрации.

В 2024 году доходы от платных парковок в Тюмени превысили плановые показатели. По данным на конец ноября, городская казна получила 104,4 миллиона рублей вместо запланированных 90,2 миллиона рублей. В следующем году городские власти планируют дополнительно оборудовать платные парковки на улицах Котовского, Фабричной и Мельникайте.


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01 января в 19:33, просмотров: 816, комментариев: 0
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