В Тюмени повышают цены на платные парковки

В Тюмени с 2025 года увеличится стоимость платных парковок на самых загруженных участках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тарифы вырастут с текущих 20–50 рублей в час до 25–75 рублей в час. При этом изменения коснутся не всех парковок: 85–90% мест останутся с прежними тарифами. Повышение стоимости затронет только те участки, где загрузка превышает 90%.

Самой популярной платной парковкой среди автовладельцев остается участок на улице Ленина, в районе городской администрации.

В 2024 году доходы от платных парковок в Тюмени превысили плановые показатели. По данным на конец ноября, городская казна получила 104,4 миллиона рублей вместо запланированных 90,2 миллиона рублей. В следующем году городские власти планируют дополнительно оборудовать платные парковки на улицах Котовского, Фабричной и Мельникайте.