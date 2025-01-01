Курс рубля вновь упал по отношению к доллару

31 декабря курс доллара на международном валютном рынке Forex вечером достиг отметки 113,75 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 17:49 мск доллар торговался на уровне 113,75 рубля. За час до этого, в 16:57 мск, его стоимость составляла 109,73 рубля, что отражает рост на 3,66%.

Это не первый скачок американской валюты за последние месяцы. В конце ноября курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 114 рублей. Аналитики связывали это с низким притоком иностранной валюты от экспорта и снижением цен на нефть.

На 29 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 101,6797 рубля, что на 1 рубль 15 копеек выше предыдущего значения. Евро подорожал до 106,1028 рубля (+0,15 копейки), а юань снизился до 13,4272 рубля (-0,01 копейки).

Эксперты отмечают, что снижение курса рубля вызвано несколькими факторами: