Россиянам напомнили о необходимости замены автоматически продленных водительских прав

Водителям, срок действия водительских удостоверений которых истек в 2022 году и был автоматически продлен, необходимо заменить их в 2025 году. Об этом 31 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что для получения новых прав потребуется пройти медицинскую комиссию, оплатить установленную госпошлину и обратиться в Госавтоинспекцию.

Решение о продлении срока действия водительских удостоверений принималось на территории России в апреле 2022 года и распространялось на права, срок которых истекал в ближайшее время. Автоматическое продление составляло три года, аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах.

ГИБДД напоминает, что процедура автоматического продления прав применялась исключительно в пределах РФ, и действие продленных удостоверений завершится в 2025 году. Поэтому водителям необходимо своевременно заменить их, чтобы избежать проблем с управлением транспортным средством.