​На побережье Краснодарского края собрано 70 тыс. тонн загрязненного грунта

Спасатели МЧС России совместно с волонтерами собрали и вывезли около 70 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, с пляжей Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязненного песка и грунта», — уточнили в ведомстве.

В ходе мониторинга береговой линии обнаружены новые участки загрязнения мазутом, в частности, на галечном берегу пляжа «Высокий берег». Также завершена очистка береговой полосы протяженностью 7 км в Темрюкском районе.

На данный момент работы продолжаются на участке побережья общей протяженностью 63 км. В МЧС подчеркнули, что работы ведутся круглосуточно с привлечением дополнительных сил.

В Крыму, по информации министерства, за последние сутки новых мест загрязнения нефтепродуктами выявлено не было.