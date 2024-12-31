Пенсии будут проиндексированы как для работающих, так и для неработающих россиян

С 1 января 2025 года около 9 миллионов работающих пенсионеров получат проиндексированные пенсии, сообщили в ТАСС с ссылкой на Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В феврале 2025 года они будут дополнительно увеличены с учетом фактической инфляции 2024 года.

Ярослав Нилов отметил, что 7,3% — это прогнозный коэффициент инфляции, и правительство может провести дополнительную индексацию в случае, если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой. «Я надеюсь, что этим правом правительство воспользуется, когда подсчитает реальную разницу между прогнозом и фактической инфляцией», — добавил он.

Также, по данным ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, который возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную с 2016 года. Размер прибавки будет рассчитываться исходя из всего объема сформированных пенсионных прав, а индексация за период с 2016 по 2024 год будет осуществляться после завершения трудовой деятельности.