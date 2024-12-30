На Солнце произошли большие вспышки, которые приведут к северному сиянию 31 декабря

В самом концу 2024 года Солнце демонстрирует мощный всплеск активности. Утром 30 декабря произошло две мощные вспышки, обе – высшего рентгеновского класса X, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Первая вспышка была зафиксирована в 7:14, вторая – в 7:31 по московскому времени. Оба взрыва произошли в западной части солнечного диска, в области, которая может повлиять на Землю. По словам ученого, выбросы солнечной массы, вызванные этими вспышками, достигнут нашей планеты в середине дня 31 декабря, что может привести к возникновению полярных сияний. Эти природные явления можно будет наблюдать в том числе и в новогоднюю ночь.

В целом, по мнению Богачева, это один из самых сильных всплесков солнечной активности в текущем году. Учёный напомнил, что подобные события уже наблюдались в мае и октябре 2024 года, а также в прошлом году, когда новогодние праздники также прошли на фоне повышенной солнечной активности. Начало 2024 года, в частности, ознаменовалось крупной солнечной вспышкой уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве.

Хотя новый всплеск солнечной активности значительно силен, в настоящее время не наблюдается признаков усиления солнечных взрывов до значений, подобных тем, что происходили в начале года, отметил ученый.