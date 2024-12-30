С 1 января в России изменится система налогообложения физлиц

С 1 января 2025 года в России вступит в силу новая прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ, которая затронет доходы от трудовой деятельности и другие доходы граждан. Согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, ставки налога на доходы физических лиц будут варьироваться в зависимости от размера дохода.

Теперь выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам будут облагаться по следующим ставкам: для доходов до 2,4 млн рублей ставка составит 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, для доходов от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, для доходов от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, а для доходов, превышающих 50 млн рублей — 22%. Это касается как налоговых резидентов, так и работников без этого статуса, в том числе иностранных граждан.

Кроме того, с 1 января 2025 года новые налоговые ставки будут применяться к доходам в виде дивидендов, доходам от продажи имущества, акций и долей в уставном капитале российских компаний, а также доходам от операций с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами. Для таких доходов установлены следующие ставки: 13% на доходы до 2,4 млн рублей и 15% на доходы, превышающие 2,4 млн рублей.

Ставки налога будут также распространяться на доходы, полученные от страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Для этих доходов также применяется ставка 13% до 2,4 млн рублей и 15% свыше этой суммы.

Кроме того, для некоторых категорий доходов будет установлена отдельная шкала налогообложения. Например, денежное довольствие и другие выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, для военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов будут облагаться по ставке 13% до 5 млн рублей и 15% на сумму, превышающую эту сумму. Точно такая же ставка будет применяться к доходам, получаемым работниками в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

Таким образом, вступление новой шкалы налогообложения на доходы физических лиц в 2025 году будет иметь значительные изменения для граждан, что потребует внимательного подхода к расчету налоговых обязательств.