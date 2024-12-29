Выпускникам назвали минимальные баллы ЕГЭ в 2025/2026 учебном году

Министерство просвещения России опубликовало приказ, определяющий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2025/26 учебный год.

Для педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения, минимальные баллы составляют:

русский язык – 42.

математика, химия, биология и физика – 39

обществознание – 42.

история – 35.

информатика – 44.

иностранный язык – 30.

литература и география – 40.

Для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования, заявлены другие минимальные баллы:

русский язык, литература, география и математика профильного уровня – 40.

физика, биология, химия – 39.

обществознание – 45.

информатика – 44.

иностранный язык – 30.

история – 36.

Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний до 20 января 2025 года. Выпускники, в свою очередь, должны определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля 2025 года.