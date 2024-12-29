Авиакомпания Flydubai временно отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Авиакомпания Flydubai объявила о временной отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Рейсы авиакомпании flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральных Вод (MRV) были отменены с 27 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, а также в аэропорт Сочи (AER) с 28 декабря 2024 года по 2 января 2025 года включительно по техническим причинам», – рассказали РБК в авиакомпании.

Напоминаем, авиакомпания Azerbaijan Airlines также объявила о временной приостановке полетов, но уже в российские города.