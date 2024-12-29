Ролик с Санта-Клаусом раскритиковали в Госдуме

В интернете распространилось видео, в котором Санта-Клаус летит над Красной площадью, но его уничтожают с помощью системы противовоздушной обороны. После этого российский Дед Мороз вместе с оператором ПВО заявляет: «Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем мире. С Новым Годом!»

Член Комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова прокомментировала ролик в беседе с «Ридусом». Она заявила, что не видела видео, но считает его сюжет некорректным.

«Любые агрессивные вещи в такой форме – это неправильно. Можно словами сказать, что нам не нужен Санта-Клаус. Но такие элементы только усугубляют ситуацию. Нас и так считают какими-то агрессорами. Зачем? Это лишнее», – сказала Журова.

Снявшийся в роли оператора ПВО актер Дмитрий Мельников сообщил, что назвать авторов видео ему не позволяют условия договора. По его словам, съемки ролика проходили еще осенью.