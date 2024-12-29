В Корее разработали метод восстановления раковых клеток до нормального состояния

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) сделали важное открытие в лечении рака. Они обнаружили молекулярные переключатели, которые помогают преобразовывать раковые клетки в состояние, приближенное к нормальному. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science, сообщает Газета.ру.

В отличие от традиционных методов, которые нацелены на уничтожение раковых клеток, новый подход фокусируется на восстановлении их нормального состояния.

«Ученые разработали технологию создания цифрового двойника генной сети, связанной с дифференциацией нормальных клеток. С помощью имитационного анализа команда выявила молекулярные «переключатели», которые способствуют дифференцировке клеток. Применив эти молекулярные механизмы к раковым клеткам, они смогли «перевести» опухолевые клетки обратно в нормальное состояние», – передают в источнике.

Эксперименты на клеточном уровне и животных подтвердили эффективность и безопасность нового метода – раковые клетки вернулись к здоровому состоянию без ущерба для организма.

Напоминаем, ранее в России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы.