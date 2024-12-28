Мэр Анапы не делал заявлений о пользе мазута

В Краснодарском крае опровергли слухи о том, что мэр Анапы Василий Швец назвал мазут полезным для здоровья. В телеграм-канале «Оперативный штаб - Краснодарский край» заявили, что эта информация – фейк.

«Внимание, фейк! Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют цитату мэра Анапы, в которой он якобы заявляет о полезности мазута для здоровья человека. Правда: таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал. Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море», – передают в телеграм-канале.

Власти напомнили, что мазут вреден для здоровья, а его уборка требует строгого соблюдения техники безопасности. Работать с ним можно только в средствах индивидуальной защиты, которые нужно менять каждые четыре часа. А загрязненные материалы подлежат утилизации.