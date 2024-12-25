Российские учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников

Учителям в России будут выплачивать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Эту инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью с РИА Новости.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», ‒ сказал зампред правительства.

В настоящее время по этому вопросу ведется работа с Федеральной налоговой службой.

Ранее в Госдуме предложили оплачивать учителям сверхурочные часы за общение с родителями учеников в мессенджерах.