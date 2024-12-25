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    25 декабря в 14:41
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​В России учителя будут получать премию за успехи своих учеников

Российские учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников

​В России учителя будут получать премию за успехи своих учеников
Фото: freepik.com

Учителям в России будут выплачивать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Эту инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью с РИА Новости.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», ‒ сказал зампред правительства.

В настоящее время по этому вопросу ведется работа с Федеральной налоговой службой.

Ранее в Госдуме предложили оплачивать учителям сверхурочные часы за общение с родителями учеников в мессенджерах.


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25 декабря в 15:29, просмотров: 346, комментариев: 0
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